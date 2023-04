In Österreich wurden im ersten Quartal 2023 mit 63.052 Pkw 20,4 Prozent mehr Fahrzeuge zum Verkehr zugelassen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Gesamtzahl aller neu zugelassenen Kraftfahrzeuge stieg um 18,4 Prozent auf 85.563 Einheiten. Vor allem im März sind die Zulassungszahlen in die Höhe geschnellt. Weniger als ein Drittel der Pkw-Neuzulassungen erfolgten für Privatpersonen, während 67,9 Prozent auf juristische Personen, Firmen und Gebietskörperschaften entfielen.

"Im März 2023 hat der österreichische Automarkt mit einem Neuzulassungsplus von 27,4 Prozent im Vergleich zum März des Vorjahres weiter kräftig zugelegt", sagte Tobias Thomas, Statistik Austria-Generaldirektor.



Die Neuzulassungen von Pkw mit alternativen Antrieben stiegen um 40,7 Prozent auf 28.311 - ihr Anteil an den Neuzulassungen beträgt damit bereits 44,9 Prozent. Davon entfielen 11.235 Pkw auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Dies entspricht einem Zuwachs von 56,8 Prozent. Allerdings liegt der Anteil der privaten Halter hier nur bei 22,9 Prozent.

Bei Pkw mit Hybrid-Benzin-Antrieb war ein Plus von 35,5 Prozent auf 13.229 Pkw und bei Hybrid-Diesel-Antrieb mit 3.845 Pkw ein Plus von 22,4 Prozent zu verzeichnen. Im Vergleich dazu bescheiden fielen die Steigerungsraten bei herkömmlichen Pkw aus: Mit 21.961 Benzin-betriebenen Pkw gab es hier einen Anstieg um 7,7 Prozent und mit 12.780 neu zugelassenen Diesel-Pkw gab es in dieser Gruppe ein Plus von 7,8 Prozent.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Die Neuzulassungen bei den Nutzfahrzeugen sind vor allem auf den Zuwachs bei den Sattelzugmaschinen zurückzuführen. So wurden davon in den ersten drei Monaten 1.279 Fahrzeuge zugelassen - dies entspricht einem Anstieg um 42,1 Prozent. Bei Lastkraftwagen (Lkw) Klasse N3 gab es mit 896 Neuzulassungen um 38,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, von Lkw Klasse N2 wurden mit 98 Stück um 30,7 Prozent und mit Lkw der Klasse N1 6.952 um 24,9 Prozent mehr Fahrzeuge zugelassen.