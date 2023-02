Was auf den ersten Blick vernünftig erscheint, würde vorrangig aber jenen in die Hände spielen, die ohnehin finanziell besser aufgestellt seien und die Krise besser abfedern könnten, kritisiert der ARBÖ in einer Aussendung. Zudem würde auf jene vergessen, die zwar keine Pendler seien, aber dennoch täglich ihr Auto nützen müssten, so ARBÖ-Generalsekretär Gerald Kumnig. Eine Senkung der Mineralölsteuer und die Einführung eines Preisdeckels für Treibstoff wäre daher für den Autofahrerclub unumgänglich.



Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) wurde nun seitens der Regierung damit beauftragt, zu prüfen, ob nicht fehlender oder beschränkter Wettbewerb die Ursache der derzeit hohen Preise an den Zapfsäulen sein könnte. Die Preissteigerungen bei Kraftstoff fielen in Österreich im EU-Vergleich sehr hoch aus – gerade bei Euro Super und Dieselkraftstoff, wo bei letzterem nur Deutschland noch teurer ist. Die Autofahrerclubs ARBÖ Und ÖAMTC fordern auch eine Verschiebung der geplanten CO2-Bespreisung, die ab Juli gekommen wäre. Auf diese Weise könnten alle Autofahrer entlastet werden.

Auch das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) hatte zuvor ebenfalls ausdrücklich von dieser Form der Pendlerpauschale abgeraten, weil davon vor allem Bezieher höherer Einkommen profitieren würden. Die Pendlerförderung in Österreich sei ohnehin schon "sehr großzügig, wenn man alle Maßnahmen auf Bundesebene (Verkehrsabsetzbetrag, Pendlerpauschale, Pendlereuro, erhöhte Negativsteuer, Jobticket) sowie die Förderungen der Bundesländer berücksichtigt.“ Die Pendlerförderung sollte stattdessen vereinfacht und ökologisiert werden, sagen die Wirtschaftsforscher.