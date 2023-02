Insgesamt wurden beim aktuellen Wallboxen-Test des ÖAMTC und seiner Partner über 400 Ladevorgänge durchgeführt. Es wurden dazu zwölf Modelle umfassend geprüft. Das Ergebnis: Es gab nur zwei Ladeabbrüche, "die Zuverlässigkeit ist also enorm", so das Resümee des Clubs. Wichtige Testkriterien waren Lieferumfang und Montage, Ausstattung, eine etwaige App-Unterstützung und Datensicherheit. Zehn von zwölf Testkandidaten wurden hierbei als "gut" befunden.



"Mit dem go-eCharger belegt ein heimisches Produkt den ersten Platz", berichtet Markus Kaiser vom ÖAMTC. Diesen teilt sich die Box mit dem Wallbox Chargers Commander 2. Beiden gemeinsam sei das sichere und verlässliche Ladeverhalten, Einstellmöglichkeiten per App und direkt an der Box sowie die generell gute Ausstattung. Die Wallbox aus Österreich könne zudem durch ihren günstigen Preis überzeugen. Doppelt so teuer präsentiert sich dagegen der Chargers Commander 2. "Unabhängig vom Preis sind aber beide Boxen rundum empfehlenswert und ganz allgemein zeigt der Test, dass der Preis keine Rückschlüsse auf die Qualität zulässt“, so der Experte.



Selbes gelte auch für die weiteren Testkandidaten mit einer guten Bewertung. Auch hier sei die Qualität laut dem Experten alles in allem hoch. Die einzelnen Modelle würden sich jedoch zum Teil bei den Ausstattungsdetails unterscheiden. Hier empfiehlt es sich daher genau zu überlegen, was benötigt wird, rät der ÖAMTC-Fachmann: "Liegt der Fokus eher auf hoher Sicherheit, auf technischen Features wie Ladesteuerung und Komfortfunktionen, eventuell auf einer funktionalen Smartphone-App, auf optischen Anzeigen der Ladedetails oder doch letztendlich am Preis?"



Leider findet sich auch am unteren Ende der Tabelle ein Produkt aus Österreich: Die PC Electric Wallbox GLB wurde als eines von zwei Modellen mit "nicht genügend" bewertet. "Diese Box hat Probleme mit der integrierten Fehlergleichstrom-Überwachung - ein No-Go in Sachen Sicherheit", urteilte Kaiser. "Derselbe Mangel führt auch bei der Alfen Eve Single S-line zur negativen Gesamtwertung." Dieses Produkt wurde bereits in einem Test von 2018 wegen dem gleichen Problem mit einem „nicht genügend“ abgestraft.