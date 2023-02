Der Markt für Elektroautos wächst stark: Entgegen dem allgemein rückläufigen Trend bei Pkw im Jahr 2021, konnten die Elektrofahrzeuge stark zulegen und ihren Anteil am Gesamtmarkt deutlich ausbauen. Mit insgesamt 33.366 verkauften E-Fahrzeugen in Österreich (+109 %) verdoppelte sich der Absatz von batterieelektrischen Vehikel (BEV) deutlich. Das entspricht einem Anteil von 13,9 Prozent. Nicht mitgerechnet dabei sind Hybride/Plug-in-Hybride, die für sich genommen allein 23,6 Prozent der Neuzulassungen ausmachten. Insgesamt haben also bereits mehr als ein Drittel aller Neuwagen in Österreich einen E-Antrieb verbaut, sei es nun in reinen E-Fahrzeugen oder Hybridfahrzeugen.