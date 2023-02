"Das HMG-Smart-City-Master-Modell ist unsere Vision einer auf den Menschen ausgerichteten Stadt, die städtische Gemeinschaften neu beleben wird. Unser Ziel ist es, dass die Menschen in den künftigen Smart Cities mit der Natur leben und gleichzeitig die neuesten Technologien nutzen. Unsere Mobilitätslösungen in der Luft und am Boden werden die Grenzen der Städte neu definieren, die Menschen auf sinnvolle Weise verbinden und die Städte neu beleben", sagte Präsident Chi.



"Wir werden weiterhin mit Regierungen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um unsere Vision einer intelligenten Stadt zu verwirklichen und gleichzeitig die Fähigkeiten zukünftiger Mobilitätslösungen schnell voranzutreiben."Das HMG-Smart-City-Konzept, von einem Wabenmuster inspiriert, hat eine sechseckige Struktur mit einer auf den Menschen ausgerichteten Oberfläche und einer funktionszentrierten unterirdischen Ebene. Auf der oberirdischen Ebene umschließen die Gebäude die Natur in Form von Parks und Wäldern, wodurch die vom Menschen bebaute Fläche auf ein Minimum reduziert wird.

Die Gebäude sind nach der Bevölkerungsdichte in drei Abschnitte unterteilt - hoch, mittel und niedrig. Die Dichte nimmt in der Nähe der Parks und Wälder im Stadtzentrum ab, so dass die Menschen von jedem Teil der Stadt aus einen ungehinderten Blick auf die Natur haben. Die Gebäude werden innerhalb dieser Abschnitte entsprechend ihrer Funktion angeordnet. So befinden sich beispielsweise die Wahrzeichen der Stadt in der Zone mit hoher Dichte, während die Sicherheitsinfrastruktur in der Zone mit mittlerer Dichte angesiedelt ist, wodurch ein müheloser Zugang zu jedem Abschnitt ermöglicht wird.