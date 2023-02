Shell Austria und die Rewe Group planen in den kommenden Jahren an mindestens 100 Filialen von Billa, Billa Plus und Penny jeweils bis zu sechs Gleichstrom-Ultraschnellladepunkte zu errichten. Die Ladeleistung liegt bei bis zu 150 kW, es soll sich um Ökostrom handeln. Mit dieser Initiative wollen beide Unternehmen den Umstieg der Kunden auf batterieelektrische Fahrzeuge forcieren. Der Mineralölkonzern Shell will bis 2050 keine Emissionen mehr verursachen.

Dazu übernimmt Shell Unternehmen im Bereich der Ladeinfrastruktur und operiert mit Shell Recharge auch in Österreich. Überdies besteht eine Kooperation mit Ionity, dem Gemeinschaftsunternehmen von Audi, BMW, Daimler, Ford, Hyundai, Porsche und VW. Dieses Joint Venture errichtet Schnellladesäulen entlang des europäischen Autobahnnetzes. Die erste davon ging 2018 in Hohenems (Vorarlberg) an einer Shell-Station ans Netz. Weltweit hat sich Shell das Ziel gesetzt bis 2025 über 500.000 und bis 2030 über 2.500.000 Ladepunkte zu errichten.