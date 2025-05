Die OMV hat heute angekündigt, ihr unternehmenseigenes Netz an Erdgastankstellen in Österreich zu konsolidieren. Mit Stichtag 30. Juni 2025 werden 18 Zapfpunkte an zehn wirtschaftlich nicht rentablen Standorten außer Betrieb genommen. Nach der Schließung wird die OMV noch 18 Erdgas-Tankstellen mit insgesamt 33 Zapfpunkten im Bundesgebiet betreiben.