Wer in mehreren beziehungsweise allen Wiener Bezirken beim Kunden für Montagen oder Servicetätigkeit länger arbeiten muss, soll nicht gezwungen werden, sein Auto alle zwei Stunden zu verstellen. Dafür gibt es den Servicekleber, die ein dauerhaftes Abstellen der Serviceautos beim Kunden/Arbeitseinsatz ermöglicht. Die Bezahlung der Parkgebühr erfolgt entweder über Parkscheine oder – günstiger – mit einem Tages- oder Wochenparkschein.

Voraussetzung zur Erlangung der Servicekarte ist ein aufrechtes Gewerbe/Handwerk (egal wo der Standort ist), und ein für Servicetätigkeiten geeignetes Fahrzeug (Werkstattauto). Eine Servicekarte kann für maximal zwei Jahre erteilt werden. Aus Kostengründen ist ein Antrag für zwei Jahre günstiger. In Einzelfällen kann die MA 65 folgende geeignete Nachweise über die

betriebserforderlichen Fahrten verlangen: Pro beantragtem Bezirk eine Rechnung oder ein Arbeitsschein, aus dem glaubhaft hervorgeht, dass die Arbeitsdauer über zwei Stunden gedauert hat. Ab zehn Nachweisen für fünf Bezirke, erteilt die MA 65 die Servicekarte für alle bewirtschafteten Bezirke.

Der Tages-/Wochenparkschein kann in den Stadtkassen in den Magistratischen Bezirksämtern bezogen werden (MBA 1/8, 2, 3, 4/5, 6/7, 10, 11, 12, 13/14, 15 , 16, 19, 20, 21, 22, 23). Gültigkeit erlangt der Tages-/Wochenparkschein nur in Kombination mit einem Parkkleber für Handwerksbetriebe (Servicekarte).