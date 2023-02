Kritik am Verbrenner-Verbot kommt auch von der Dachorganisation EAC, in der sechs europäische Automobilclubs vertreten sind – darunter auch der ARBÖ aus Österreich. Die Organisation sieht sich mit einer „verkehrspolitisch fatalen und verbraucherfeindlichen Fehlentscheidung“ konfrontiert. EAC-Präsident Holger Küster ortet gar „eine autofeindliche Ideologie“ und kritisiert, dass der riesige Bestand an Verbrennern in der Diskussion weitgehend ausgeblendet werde. Aktuell sind 280 Millionen Pkw mit Verbrennungsmotor in Europa unterwegs, weltweit sind es sogar 1,5 Milliarden. „Mit E-Fuels, hergestellt aus erneuerbaren Energiequellen, eröffnet sich mindestens eine Übergangslösung für den Verbrenner. Es ist unbegreiflich, warum die EU dieses Potenzial verschenken will. Die jüngste Entscheidung birgt zudem die Gefahr, dass Europa im Wettbewerb um modernste Technologien für Energie- und Verkehrswende international ins Abseits gerät.“