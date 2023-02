An der Perchtoldsdorfer Ortsgrenze wurde mit 1. März Bezirk Mödling) eine kostenfreie Kurzparkzone eingerichtet. Die zeitgleiche Einführung der flächendeckenden, kostenpflichtigen Kurzparkzone in Wien war der Grund dafür. Die Maßnahme war offensichtlich jedoch zu wenig: Mit 1. September wird die Kurzparkzone erweitert. Und auch in anderen Städten werden bereits erste Konsequenzen gezogen. In Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) steht mit Donnerstag ebenfalls eine Erweiterung bevor, in Vösendorf (Bezirk Mödling) wird noch an einem Konzept diesbezüglich gearbeitet.

Bisher galt die Kurzparkzone an der Perchtoldsdorfer Ortsgrenze zu Wien auf einer Distanz von rund 350 Metern. "Das ist jedoch zu wenig", so Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) im Gespräch mit "noe.ORF.at". Viele Autofahrerinnen und Autofahrer hätten außerhalb der Zonen geparkt, wodurch der Parkdruck dort stark gestiegen sei, so die Ortschefin. Mit dem morgigen Donnerstag wird die Kurzparkzone also auf rund 500 Meter erweitert. Die Geltungsdauer läuft werktags zwischen 8.00 und 22.00 Uhr. Drei Stunden lang darf gebührenfrei geparkt werden. Anrainer und Betriebe können weiterhin um Ausnahmegenehmigungen ansuchen.