Seit dem Start des flächendeckenden Parkpickerls in Wien führen immer mehr Umlandgemeinden Kurzparkzonen ein beziehungsweise erweitern diese. Südlich und östlich der Stadt in den Gemeinden Perchtoldsdorf und Schwechat (inkl. der Katastralgemeinden Rannersdorf, Mannswörth und Kledering) wurden bereits vor der flächendeckenden Einführung am 1. März Maßnahmen ausgerufen. Ab 2. Mai zieht nun auch der Norden und Westen mit Gerasdorf, Langenzersdorf und Purkersdorf nach.



"Die Parkregeln und -situation wird in den Ballungszentren stetig komplexer", so Gilles Dittrich aus den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Die Städte bewirtschaften die Stellflächen für den Individualverkehr unterschiedlich. Daher sei es entsprechend schwierig, den Überblick zu wahren, wo Parkgebühren zu entrichten sind. Hilfe kann die ÖAMTC-App bieten.