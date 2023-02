Auf Autobahnen in Deutschland sind 50 Kilowatt (kW) Aufladesäulen am häufigsten zu finden. Von den insgesamt 1.230 Lademöglichkeiten haben rund 500 eine Leistung von 50 kW. Deutlich schneller geht das Aufladen des eigenen Fahrzeugs an den über 200 Ladesäulen mit 300 kW. Am dritthäufigsten finden sich auf Autobahnen in Deutschland Ladesäulen mit einer Leistung von 43 kW. Mit drei Stationen sind 40 kW die am seltensten angebotene Leistung. Wer mit 100 kW sein Auto aufladen möchte, kann dies an deutschen Autobahnen an zehn Orten. Am drittseltensten sind Ladesäulen mit 62 kW zu finden, welche an 14 Standorten an Autobahnen aufgestellt sind.

"Alleine 2021 ist die Anzahl der neuen Fahrzeuge mit Elektroantrieb in Deutschland um 81 Prozent gestiegen. Damit steigt auch der Bedarf an Lademöglichkeiten. Ein Unterangebot in der Infrastruktur für Elektroautos wird gerade auf langen Strecken zu einem Problem, da die Fahrzeuge hier durch die meist höheren Geschwindigkeiten mehr Energie verbrauchen. Wir setzen uns daher für einen schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland ein", sagt Jakub Šulta, Gründer und CEO von Carvago.