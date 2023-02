Auch der Betrieb der Ladeinfrastruktur für E-Busse in den Depots steht im Fokus der Zusammenarbeit von Smatrics mit der Deutschen Bahn. Geplant ist die gemeinsame Arbeit an automatischen Authentifizierungslösungen wie Autocharge. Für Smatrics ist Deutschland ein wichtiger Fokusmarkt, in welchem in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Kundenprojekte in unterschiedlichen Branchen erfolgreich umgesetzt werden konnten. Die EnBW AG ist nicht nur Shareholder und strategischer Partner von Smatrics, durch die enge Partnerschaft werden 360-Grad-Ladelösungen für Flottenkunden gemeinschaftlich angeboten und Betriebs- als auch Rolloutlösungen für Stadtwerke zukunftssicher umgesetzt.