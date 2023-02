Von Montag bis Freitag, außer an Feier- und Fenstertagen, bewegt sich ein automatisierter Minibus durch Pörtschach am Wörthersee. Mit maximal 20 km/h eher gemütlich, aber dem knallroten Shuttle mit Smiley-Aufkleber kann man das wahrlich nicht übelnehmen. Doch handelt es sich hierbei wirklich um die Zukunft der Mobilität? Das von Suraaa seit 2017 durchgeführte Projekt ist jedenfalls eines der Aushängeschilder automatisierter Fahranwendungen, die in Österreich für den Erfahrungsgewinn durchgeführt werden. Eine Veranstaltung über das Thema automatisierte Mobilität wurde nun im see:Port in Pörtschach von IÖB und Suraaa (Smart Urban Region Austria Alps Adriatic) abgehalten. Suraaa-Gründer Walter Reinhard Prutej sprach über die Ausgangslage und den Status quo und künftige Herausforderungen automatisierten Fahrens. Die Teststrecke des automatisierten Shuttles ist aktuell fast drei Kilometer lang. Im kommenden Jahr soll die Strecke komplexer werden, um dem Fahrzeug mehr digitalen "Hirnschmalz" abzuverlangen. Wenn es um automatisiertes Fahren geht, zeigt sich das Land Kärnten in Umfragen jedenfalls offen: 72 Prozent zeigen sich optimistisch, was dieses Thema angeht. Kein Wunder, dass automatisierte Fahrtests in diesem Bundesland auf fruchtbaren Boden fallen. Gerhard Zotter von der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) erklärte die Motivation dahinter: "Wir wollen jetzt in Kärtnen alles Mögliche auf diesem Gebiet probieren, damit wir hinten raus nicht zu spät dran sind."