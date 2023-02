Das Modell "Pickerlzone" wurde in Wien 1993 erstmals erprobt, und zwar in der Innenstadt. Seither wurde der Bereich sukzessive ausgedehnt. "Die Verbesserung durchs Parkpickerl ist jetzt schon evident. Noch gestern war hier in der Arbeiterstrandbadstraße alles zugeparkt - zu großen Teilen von Firmenwagen und Autos mit Nicht-Wiener Kennzeichen", zeigte sich Nevrivy zufrieden. Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung fließen in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel.

