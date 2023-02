Die E-Mobilität wächst in Österreich weiter, wenn auch nur langsam. An diesem Umstand sind laut einer aktuellen Erhebung der Versicherung VAV mehrere Faktoren schuld. So antworteten etwa 58 Prozent der befragten in Österreich lebenden Autobesitzer, dass sie vor hohen Anschaffungs- und Betriebskosten zurückschrecken.



51 Prozent nennen eine mangelnde flächendeckende Ladeinfrastruktur als hauptsächliches Hindernis, 43 Prozent das Fehlen einer zuverlässigen Lademöglichkeit am Wohnort und 28 Prozent begründen die Ablehnung mit nicht vorhandenen Lademöglichkeiten am Dienstort. Immerhin 37 Prozent hält eine grundsätzliche Vorliebe für konventionelle Antriebe vom Umdenken ab.



"Mit gutem Grund sind die überwiegende Mehrzahl der in Österreich zugelassenen E-Autos Firmenwagen. Um die Elektromobilität auch für Private attraktiv zu machen, fehlt es an Infrastruktur und Kostentransparenz. Hier liegen noch enorme Herausforderungen für ein Gelingen der Mobilitätswende", betont Sven Rabe, Vorstandsvorsitzender der VAV Versicherung.