"Ladetarife, zum Beispiel via Vertragstarif, sind ortsunabhängig", erklärt Michael Soder, Ökonom bei der Arbeiterkammer Wien und ergänzt: "Sie können etwa in Oberösterreich auch mit einem Ladevertrag der Wien Energie laden." Voraussetzung ist nur, dass der Ladestellenbetreiber im selben Netzverband organisiert ist. Die Abrechnung an der Ladesäule erfolgt im Nachhinein direkt über den eigenen Vertragspartner. Der Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) betreibt ein solches Netz. Ist dies nicht der Fall, entstehen Roaminggebühren, die der E-Mobilist zu tragen hat.