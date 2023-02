VW-Finanzvorstand Arno Antlitz rechnet damit, dass sich der Halbleitermangel in der Autobranche noch länger hinzieht als 2023. Er erwarte eine Normalisierung des Chip-Angebots erst 2024, bis dahin werde es eine strukturelle Unterversorgung geben, sagte er in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der "Börsen-Zeitung". "Die Lage dürfte aus unserer Sicht 2023 zwar besser, das strukturelle Problem aber noch nicht vollumfänglich behoben sein." Der Mangel an Chips auf dem Weltmarkt belastet die Autobauer schon seit geraumer Zeit. Teilweise mussten sie Produktionen unterbrechen. Bisher habe sich die Lage noch nicht entspannt, sagte Antlitz.