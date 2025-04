Während der US-Konkurrent Tesla sowohl auf seinem Heimatmarkt und in Europa zuletzt auch in der Volksrepublik mit Absatzrückgängen zu kämpfen hatte, setzt sich das starke Wachstum von BYD auch im neuen Jahr fort. Im Jahr 2024 lag Tesla bei reinen Batterieautos weltweit mit 1,79 Millionen verkauften Einheiten zwar noch knapp vorn, doch beim Umsatz hat BYD die Amerikaner inzwischen überholt.

Lesetipp: BYD Austria: „Wir wollen nachhaltig wachsen“

Neben Elektroautos produziert BYD auch Batteriespeichersysteme. Erst kürzlich stellte der Konzern ein neues Ladesystem in seinen Elektroautos vor, das es ermöglichen soll, innerhalb von fünf Minuten genügend Energie für eine Reichweite von 400 Kilometern zu laden. Zudem integriert BYD auch in seinen günstigeren Modellen fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. Die in Hongkong gelistete Aktie des Unternehmens hat allein in diesem Jahr bereits um rund 50 Prozent zugelegt.