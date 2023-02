Am Raiffeisen Bürostandort space2move im 19. Bezirk in Wien, wo neben Einheiten der Raiffeisen Bank International auch eine Vielzahl von Tochterunternehmen (u.a. Raiffeisen-Leasing) untergebracht sind, sind im Laufe dieses Jahres bereits 45 Ladestationen für E-Fahrzeuge von Smatrics errichtet und in Betrieb genommen worden.

Mit den von Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement ausgegebenen Smatrics Ladekarten können die Nutzer:innen nicht nur am Standort, sondern auch im öffentlichen Smatrics-Ladenetz und bei den Smatrics-Roamingpartnern österreich- und europaweit laden.

"Als zuständiger Facilitymanager ist es wichtig, unsere Immobilien für den zukünftigen Bedarf an Ladeinfrastruktur aufzurüsten und zukunftsfit zu machen und auf Erfahrung von Experten zurückgreifen zu können. Mit Smatrics haben wir einen Partner gefunden, der unsere heutigen und zukünftigen Anforderungen perfekt abdeckt." kommentiert Dr. Jürgen Scheicher, Geschäftsführer ZHS Office- und Facilitymanagement bei der Raiffeisen Bank International.



Dies konnte durch die Ladelösung Company Charging von Smatrics, die unterschiedliche Nutzergruppen (Dienstwagenfahrer am Firmenstandort und zu Hause, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Gäste mit Lademöglichkeiten) unterstützt, erfolgreich umgesetzt werden. Neben den bereits 45 installierten Wallboxen, wurde der weitere Ausbau bereits bei der Konzeptionierung, Installation und bei der Dimensionierung der Netzkapazität berücksichtigt.