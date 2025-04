Otto Loserths Erfahrung steht Mer Germany weiterhin in einer anderen Rolle zu Verfügung. Als Head of Deutschlandnetz wird er sich auf die Weiterentwicklung eines der zentralsten Projekte des Ladeinfrastruktur-Ausbaus in Deutschland konzentrieren. Gleichzeitig wird er den selbst gewählten Freiraum in mehr Zeit für seine Familie investieren.

Günter Fuhrmann, Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsleitung bei Mer Germany, würdigt die Verdienste des scheidenden Geschäftsführers: „Wir sind Otto für sein jahrelanges Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für Mer außerordentlich dankbar. Unter seiner Führung haben wir unsere Position im deutschen Markt entscheidend gestärkt und uns zu einem der führenden Dienstleister im Bereich Public Charging entwickelt. Gleichzeitig freue ich mich, mit Anton einen versierten Nachfolger begrüßen zu dürfen, der sein länderübergreifendes Know-how und seine hohe Fachkompetenz bei Mer einbringen wird.“

