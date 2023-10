Bisher konnte mit den "Tanke Wien Energie"-Tarifen ausschließlich nach Ladezeit abgerechnet werden. Ab Oktober sind E-Auto-Fahrer in der Lage, auch die neuen verbrauchsbasierten Tarife abzuschließen und bekommen künftig ihre geladene Energiemenge in Kilowattstunden (kWh) abgerechnet.



"Wien hat das engmaschigste öffentliche Ladestellen-Netz in ganz Österreich. Doch neben der Infrastruktur braucht es auch einfache und verständliche Ladetarife. Daher ist es mir wichtig, dass Wien Energie nicht nur das bestehende Tarifangebot erweitert, sondern mit den neuen kWh-Tarifen auch eine transparente Verrechnung der geladenen Ökostrom-Mengen ermöglicht. So machen wir den Umstieg auf E-Mobilität noch komfortabler und treiben die Mobilitätswende in Wien voran2", so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.