Im ersten Quartal 2025 hat das Joint Venture das eigene High Power Charging (HPC)-Netz in Österreich um 46 Ladepunkte erweitert. Vor allem in Wien und der Steiermark geht was weiter: 18 bzw. zwölf neue Ultraschnellladepunkte kamen dazu. Der Trend geht auch beim Handel immer mehr in Richtung Schnellladen: Allein im ersten Quartal hat SMATRISC EnBW 32 der 46 HPC- Ladepunkte bei Handelspartnern an sechs Standorten errichtet.

„Wir bauen Ladeinfrastruktur nicht nur für heute, sondern für das, was morgen auf unseren Straßen unterwegs ist. Und dabei gilt beim Laden: So schnell wie ein Kaffee – so weit wie ein Wochenendtrip“, erklärt Thomas Landsbek, CEO von Smatrics EnBW.

Wien verzeichnete im ersten Quartal den größten Entwicklungssprung: Von zwei HPC-Ladepunkten Ende 2023 auf nunmehr 64 – damit liegt die Bundeshauptstadt auf Platz 3 im unternehmenseigenen Ranking hinter Niederösterreich (102 HPC-Ladepunkte) und Oberösterreich (80 HPC-Ladepunkte).