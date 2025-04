Polestar hat sein Polestar Charge Angebot in Österreich um 1.070 Ladepunkte ergänzt. In den aktiven europäischen Märkten erhöht sich damit die Gesamtzahl der Ladepunkte, die in dem vergünstigten Angebot inkludiert sind, auf mehr als 62.000 bei 41 Ladebetreibern. Laut Polestar ist das ein Zuwachs von über 21.000.

Das Standardangebot von Polestar Charge bietet Nutzerinnen und Nutzern direkten Zugang zu über 900.000 individuellen Ladepunkten für öffentliches Laden. Dabei hat Polestar eigenen Aussagen zufolge auf eine Mischung aus großen internationalen und lokalen Anbietern in jedem Markt geachtet. Der Zuwachs von 125 Prozent an Ladepunkten in Österreich bedeutet, dass Abonnentinnen und Abonnenten hierzulande jetzt an 1.923 Ladepunkten 30 Prozent Ermäßigung in Anspruch nehmen können.

