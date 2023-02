Es ist natürlich klar, dass man, wenn man eine derartige nationenübergreifende Studie durchführt, letztlich ein Ranking erstellen muss. Im vorliegenden Fall der Studie „AV Ready Countries“ richtet sich das Ranking nach der Bereitschaft und dem Außmaß, Autonomes Fahren zu praktizieren. Wichtig dabei sind nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Kriterien, nach denen die Fragen formuliert wurden: Gesetzliche Vorgaben, technologische Möglichkeiten, Kundeninteresse und vor allem auch die vorhandene Infrastruktur.



An erster Stelle – wie könnte des anders sein – liegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Highscore betrug 10, der Wert der USA ist 8,62. Warum Platz eins nicht verwundert, liegt auf der Hand: In den USA sind die meisten Unternehmen angesiedelt (so etwa Tesla), die sich mit Autonomem Fahren in F&E beschäftigen, was natürlich auch daran zu sehen ist, dass dort die meisten einschlägigen Patente gehalten werden.



Zweiter wurde Japan, an dritter Stelle liegt mit Frankreich das erste europäische Land, gefolgt vom Vereinigten Königreich und Deutschland. Die beiden Letzteren befinden sich aber schon bei einem Score von unter 7. Dutschland punktet übrigens mit den Patenten und der Infrastruktur. Stichwort Infrastruktur, damit ist auch die Qualität der Straßen gemeint: In diesem Teilbereich haben, für sich betrachtet, die Niederlande die Nase vorne, und es scheint klar, woran das liegt: Das Land ist flach.