Wie der Herstellermitteilung zu entnehmen ist, existieren in Österreich derzeit mehr als 24.000 öffentliche Ladepunkte. Alle nicht öffentlichen, also jene zu Hause oder in Betrieben, müssen hier noch hinzugezählt werden. Laut Smatrics ist der Bedarf, Ladepunkte zu eichen, also entsprechend groß.

Die Bedingungen für das Eichen von E-Ladeinfrastruktur seien für die Branche bis jetzt durchaus herausfordernd gewesen, da es nur eine private Stelle gab, die diesen Service übernehmen konnte. Hinrichs erklärt: „Wir haben die Anpassung der Eichvorschriften für E-Ladeinfrastruktur bereits 2022 in unserem Masterplan gefordert und mit September konnten wir den Ermächtigungsprozess als Eichstelle erfolgreich abschließen." Das Unternehmen sei damit AFIR- sowie eichrechts-konform unterwegs.