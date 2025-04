Tankstelle & Mittelstand 2025 : Christ zeigt in Essen moderne Lösungen für die Fahrzeugwäsche

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Die Otto Christ AG präsentiert auf der Messe Tankstelle & Mittelstand 2025 am 21. und 22. Mai in Essen innovative Lösungen für die gewerbliche Fahrzeugwäsche. Im Fokus stehen zukunftssichere Waschanlagen. Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Registrierung erforderlich. Die Öffnungszeiten sind an beiden Tagen von 9:00 bis 18:00 Uhr. ​