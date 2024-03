Die Integration einer Wallbox in eine PV-Anlage, um eigenproduzierten Strom bestmöglich für das Laden zu nutzen, ist im Sinne nachhaltiger Mobilität eine wesentliche Funktion. Durch die in der KeContact P40 / P40 Pro integrierte Phasenumschaltung passt die Wallbox ihre Ladeleistung automatisch an den verfügbaren Sonnenstrom der PV-Anlage an und sorgt so für optimiertes PV-Überschussladen. Damit ist das Laden auch bei geringer PV-Leistung möglich.

Weiters ist Lastmanagement ein wichtiges Fokusthema. Im Zusammenspiel mit dem KEBA Lademanagement-Controller KeContact M20 wird die verfügbare Energie intelligent verteilt und der Ressourceneinsatz optimiert, was Kosten nachhaltig reduziert. Auf diese Weise können auch große Ladeverbunde auf z.B. Firmenparkplätzen oder in Tiefgaragen einfach und sicher gemanagt werden. Bis zu 200 KEBA Wallboxen können in einem Ladeverbund betrieben werden. Christoph Knogler, CEO der KEBA Group AG: „Unsere neueste Wallboxgeneration vereint technologische Innovation und Ästhetik. Mit ihrer intuitiven Handhabung setzen wir im Sinne unseres Anspruchs 'easy to use' neue Maßstäbe in Sachen Benutzerfreundlichkeit. Sie unterstreicht außerdem unser Engagement für innovative Ladetechnologien und für die nachhaltige Dekarbonisierung des Mobilitätssektors.“