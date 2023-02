Die Elektromobilität verbreitet sich rasch und durch das ständig größer werdende Angebot an unterschiedlichen Fahrzeugmodellen beschäftigen sich immer mehr Personen auch im privaten Umfeld mit der Anschaffung eines E-Autos. Für viele stellt sich im Zuge dessen die Frage, wo und wie man optimal laden kann und was es dazu braucht.



In diesem Zusammenhang sagt Christoph Knogler, CEO Keba Energy Automation: „Wir haben in Gesprächen mit unseren Kunden erkannt, dass rund um das Thema Laden ein zusätzliches Beratungsangebot sinnvoll wäre und uns deshalb entschieden, in Linz mit unserem eMobility Store ein solches Angebot zu schaffen. Vom direkten Austausch mit unseren Endkunden profitieren wir auch selbst, lernen spezifische Anforderungen kennen und können dieses Wissen in die laufende Weiterentwicklung unseres Produktportfolios einfließen lassen.“



Im Linzer eMobility Store kann jeder aktiv in das Thema Laden eines Hybrid- oder Elektrofahrzeuges eintauchen und im Austausch mit E-Mobilitätsexperten offene Fragen klären und sich grundlegend informieren. Von der Auswahl der richtigen Ladestation, über die fachmännische Installation bzw. die entsprechenden Installationspartner bis hin zu den Fragen, wie man den eigenen Solarstrom nutzen und wie man sein Fahrzeug unterwegs aufladen kann, werden alle Bereiche abgedeckt und das neue „Tanken“ für Interessierte erlebbar.