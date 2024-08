Für positive Kundenerlebnisse beim Laden von E-Fahrzeugen ist sicheres und komfortables Bezahlen ausschlaggebend. Aus diesem Grund möchte Smatrics im Rahmen eines Webinars Einblick in die Palette an möglichen Authentifizierungs- und Abrechnungsoptionen geben und zeigen, wie diese nahtlos in Ladeinfrastruktur und Kassensysteme integriert werden können. Ziel also ist es, Elektromobilität stärker und unkompliziert dort einzubinden, wo der Alltag stattfindet.



Am 01. Oktober 2024 lädt Smatrics zum einstündigen Webinar „Authentifizierung und Abrechnung: Schlüsselfaktoren für den Erfolg in der E-Mobilität“ ein. Angesprochen sind insbesondere Betreiberinnen und Betreiber von Tankstellen, Handelsunternehmen, Parkgaragen, etc.