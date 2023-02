Bei Neukauf eines vollelektrischen Modells übernimmt Audi im ersten Jahr die Grundgebühr für den Tarif pro. Dieser wendet sich vor allem an Fahrer_innen von E-Modellen, die häufiger unterwegs laden müssen. Er kostet in Österreich eine monatliche Grundgebühr von 14,99 Euro, bietet dafür aber an Wechselstrom-Ladesäulen (AC) einen Preis von 12 Cent pro Minute. Noch attraktiver ist es, mit dem pro-Tarif an den Schnellladestationen von Ionity die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs wieder aufzufüllen. Der Strom an den High-Power-Ladern kostet in Österreich nur 35 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ein sehr attraktives Angebot im Vergleich zu den Standardpreisen an Schnellladesäulen in Österreich.

Aber selbst mit Grundgebühr amortisiert sich der monatliche Betrag nach nur 35 Kilowattstunden im Monat im Vergleich zu den beiden anderen Tarifen. Das ist ein einziger durchschnittlicher Ladevorgang an einem der Ionity-Charger. Muss nur gelegentlich unterwegs geladen werden, bietet sich der monatlich 7,99 Euro teure plus-Tarif an. Dieser bietet günstige Preise an AC- und DC-Ladestationen und rentiert sich, wenn im Monat mindestens 48 Kilowattstunden Energie an einer DC-Station geladen werden. Ganz ohne Grundgebühr kommt der basic-Tarif aus – die Kilowattpreise liegen höher, dafür gibt der Tarif vollen Zugriff auf das europaweite Ladenetzwerk und erlaubt wie bei den anderen Tarifen alle Komfortfunktionen, die mit Audi charging verbunden sind. Der basic-Tarif eignet sich somit für Heimlader, die ohne feste monatliche Verpflichtungen gelegentlich unterwegs eine unkomplizierte Ladelösung benötigen.