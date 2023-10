Als 360° Full-Service E-Mobility Partner errichtet und betreibt Smatrics die Ladeinfrastruktur für den europaweiten Flottenbetrieb der Geiger Gruppe. Das Familienunternehmen mit Sitz in Oberstorf im Allgäu ist in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Umwelt tätig und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 700 Millionen Euro. An über 100 Standorten in Deutschland und Europa wird der Fuhrpark sukzessive auf Elektrofahrzeuge umgestellt und sorgt so für eine Verbesserung der CO₂-Bilanz des Unternehmens.

"Wir haben uns das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2030 treibhausgasneutral zu sein. Eine wesentliche Maßnahme ist der nachhaltige Betrieb unseres umfangreichen Pkw-Fuhrparks durch die sukzessive Elektrifizierung und Versorgung durch Eigenstromerzeugung. Dadurch leisten wir einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft", erklärt Josef Althoff, Geschäftsführer Geiger Energietechnik.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Smatrics bietet 360°-Lösungen für Software, Hardware und Services entlang der gesamten e-mobilen Wertschöpfungskette. In Partnerschaft mit der deutschen EnBW bietet Smatrics der Geiger Gruppe "alles aus einer Hand". Dies umfasst die Unterstützung bei der Projektierung der Standorte, die Bereitstellung der Hardware, ein intelligentes Lastmanagement der Ladestationen sowie den Betrieb der Ladeinfrastruktur.

"Grüne Logistik ist die Zukunft. Wir freuen uns über das Vertrauen der europäischen Geiger Gruppe. Die Unternehmensphilosophien von Smatrics und Geiger weisen viele Parallelen auf. Im Vordergrund stehen dabei optimale und praktikable E-Ladelösungen. Der Auftrag unterstreicht zugleich unsere Kompetenz im Flottenbereich", sagt Hauke Hinrichs, CEO von Smatrics.