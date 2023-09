Nach gemeinsamer Entwicklung mit den Partnern Ford und Hubject hat Smatrics als Full-Service-Dienstleister die Plug & Charge (PnC) Ladetechnologie in sein Portfolio aufgenommen. Bei dieser neuen Technologie erfolgt die Authentifizierung an der Ladesäule direkt über das E-Auto - Anmeldung, Aufladung und Abrechnung erfolgen automatisch, Ladekarte oder Smartphone sind dafür nicht mehr notwendig. Smatrics ist damit einer von fünf Softwareanbietern in Europa, die Plug & Charge anbieten.

"Der Ladevorgang muss für Kunden so bequem und so sicher wie möglich ablaufen", sagt der CEO von Smatrics Hauke Hinrichs. "Wir sind stolz, dass wir mit Ford einen der größten Autohersteller der Welt als Entwicklungspartner an der Seite hatten."

Bei Plug & Charge erfolgt der Datenaustausch zwischen Elektrofahrzeug und Ladesäule automatisch. Die jeweilige Vertragsnummer wird mittels digitaler Zertifikate direkt aus dem Fahrzeug ausgelesen. Für den Start des Ladevorgangs ist keine Karte oder Smartphone-App mehr notwendig, die Authentifizierung erfolgt direkt über den im E-Auto hinterlegten Vertrag.

Die Ladetechnologie wurde erstmals auf der Intercharge Network Conference Ende August 2023 von Smatrics, Ford und Hubject vorgestellt.