Seit Juni 2023 setzen Arval und Hyundai in Österreich auf gemeinsame Leasingangebote. In einem ersten Schritt können Firmenkunden ihre Fahrzeuge bei allen Hyundai-Händlern in ganz Österreich über Arval leasen und auf Wunsch mit Full-Service-Leasingpaketen von Arval erweitern.

"Partnerschaften sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Strategieplans Arval Beyond", sagt Gregor Bilik, Geschäftsführer von Arval Austria. "Gerade in der heutigen Zeit sind Synergien unerlässlich. Das zeigt auch die Ausrichtung von Hyundai mit ihrem Flex Mobility Angebot, bei dem Arval das 'All-In-Leasing' übernimmt. Wir sind stolz, gemeinsam mit Hyundai Leasinglösungen anbieten zu können."

Seit Jänner 2023 bietet Arval in Österreich spezielle Leasingangebote für kleine und mittlere Unternehmen und erstmals auch für Privatkunden an.

"Von der Partnerschaft mit Hyundai Austria profitieren die Kunden von neuen Services sowie von Kostensicherheit und -transparenz in Zeiten von Teuerung und Inflation", sagt Wolfgang Mayer, Retail Director Arval Austria.

In 2022 hat Arval bereits auf seinem Wachstumskurs eine Partnerschaft mit Kia geschlossen, allerdings war diese hauptsächlich für Firmenkunden gedacht.