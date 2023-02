Die Partnerschaft zwischen Kia und Arval läuft bereits auf Hochtouren. Arval unterstützt Kia bei der Expansion des vor allem durch neue und moderne Elektroautos geprägten Flottengeschäfts. Der Fokus liegt neben der Finanzierung auf einem umfassenden Portfolio von Serviceleistungen, mit denen Firmen einerseits das Risiko auslagern und – viel wichtiger – mehr Zeit in Ihr Kerngeschäft investieren können.



"Partnerschaften sind eine wichtige Säule unseres Strategieplans "Arval Beyond" - daher freuen uns sehr, mit Kia Austria einen starken Partner für uns gewonnen zu haben, der unsere Ambitionen teilt und dessen Fahrzeuge perfekt in moderne Flotten passen", sagt Wolfgang Mayer, White Label & Partnerships Director bei Arval Austria. Sowohl Kia als auch Arval freuen sich über das bereits große Interesse der Kunden an dem gemeinsamen Produkt.