Ende Dezember 2022 ist das Fahrradleasing mittlerweile in 13 Ländern vertreten, Carsharing in 11 Ländern. Der Arval Mobility Hub, eines der Angebote von Arval für Unternehmen, die nach alternativen Mobilitätslösungen, wie Carsharing, Bikesharing, Leihfahrräder, Roller usw. für alle Mitarbeiter:innen suchen, wurde in der Zentrale von BNP Paribas Real Estate in Frankreich eingerichtet. Auch weiterhin setzt Arval seine Arval Mobility Apps ein, die in zehn Ländern verfügbar sind.



Flexible Angebote von Arval gibt es mittlerweile in 24 Ländern mit mehr als 55.000 Fahrzeugen. Auch hier verzeichnet das Unternehmen ein Wachstum von 48 Prozent innerhalb eines Jahres. Im März 2022 lancierte Arval Adaptiv, ein innovatives, flexibles Autoabo. Dieses Angebot richtet sich an Privatkunden und ermöglicht den Zugang zu einem Auto bei Bedarf und innerhalb weniger Tage. Man zahlt nur für den Zeitraum der Nutzung, ohne sich an eine Laufzeit binden zu müssen.



Ende Dezember 2022 wurde das Gebrauchtwagenleasing-Angebot, Arval Re-lease, in 16 Ländern als Antwort auf den Mangel an Neufahrzeugen und die ökologische Notwendigkeit, die Nutzungsdauer eines Fahrzeugs zu verlängern, eingeführt. Die Re-lease-Flotte ist im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent gewachsen, mit bemerkenswertem Erfolg in den Niederlanden, der Türkei, dem Vereinigten Königreich, Polen und Frankreich.



Im März 2022 wurde Arval Connect eingeführt, das Kunden helfen soll, ihre Flottenkosten zu optimieren und die Energiewende zu beschleunigen. Darüberhinaus investiert Arval in die digitale Vernetzung, um die Qualität seiner Services zu verbessern, etwa Wartung, Versicherung oder die Wiederbeschaffung von gestohlenen Fahrzeugen. Mit Ende Dezember 2022 sind mehr als 450.000 Fahrzeuge (fast 30 % der Flotte) in 22 Ländern vernetzt.



Arval baut auch seine Rolle als Mehrmarken-Leasinggesellschaft weiter aus. So betrug der Anteil alternativer Hersteller an den Zulassungen im vergangenen Jahr bereits 27 Prozent, und dieser Trend wird sich mit der wachsenden Bedeutung von Elektrofahrzeugen noch beschleunigen.