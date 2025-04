Wie das Unternehmen in einer Aussendung beschreibt, gibt es in diesem Kontext noch eine weitere Premiere: Erstmals wird die Porsche Interauto in Mittel- und Osteuropa gemeinsam mit Moon Power den Ladeinfrastruktur-Markt für B2B Kunden bearbeiten, heißt es.

„Mit Polen schließen wir eine große Moon-Lücke in Europa. Wir wollen aktiv mithelfen, die E-Mobilität in Polen schneller voranzutreiben. Mit der Porsche Interauto haben wir den perfekten Partner“, so Markus Tatzer, Geschäftsführer Moon Power.

„Mit der Expertise von Moon können wir uns am Elektroauto-Markt in Polen von der Konkurrenz weiter abheben", ist sich Stefan van Herpen, Executive Director PIA CEE, sicher.

Stefano Mor, Geschäftsführer Porsche Interauto Polska ergänzt: „Durch den Schulterschluss mit Moon Power in Polen können wir unseren E-Auto-Kunden ein optimales, ganzheitliches Service rund ums E-Auto anbieten.“