Die Mobilität der Zukunft ist elektrisch – und sie steht und fällt mit der Qualität der Ladeinfrastruktur. Genau hier setzt Mahle an: Mit einem umfassenden Technologiemix will das Unternehmen nicht nur auf die wachsende Vielfalt an Anwendungsfällen reagieren, sondern auch Standards für die gesamte Branche setzen. Auf der Power2Drive, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur (7.–9. Mai 2025), demonstriert Mahle seine Ladekompetenz – sowohl mit Kabel als auch kabellos. „Akzeptanz und Erfolg der Elektromobilität von morgen hängen von der Verfügbarkeit intelligenter Ladesysteme ab“, erklärt Arnd Franz, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Mahle.