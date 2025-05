Zwischen dem 5. und 17. Mai ist man mit Fragen rund um Neukauf, Frühjahrsservice oder Entwicklungen in der Antriebstechnik gut aufgehoben, denn die Wiener Fahrzeughändler laden erstmals zu den Vienna Mobility Days. In diesem Zeitraum können sich Interessierte jede Menge an Informationen holen oder Serviceleistungen und Angebote in Anspruch nehmen.

Nach der Mobilitätsmesse „Vienna Drive“ mit 71.000 Besucherinnen und Besuchern Mitte Jänner in der Messe Wien folgt jetzt ein zweiter, wichtiger Schritt, wie Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels, ausführt. „Wir haben sehr viel positive Resonanz von den Besuchern der ,Vienna Drive‘ erhalten. Die Menschen haben nach wie vor Freude an der individuellen Mobilität, viele sind auch aufs eigene Fahrzeug angewiesen, und sie alle wollen sich an kompetenter Stelle informieren und beraten lassen.“

