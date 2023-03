Im Jahr 2020 ist die Hyundai Motor Group als strategischer Partner und Gesellschafter bei IONITY eingestiegen. Mit diesem Joint Venture leistet der Konzern seinen Beitrag für den Ausbau des Hochleistungs-Ladenetzes entlang der europäischen Autobahnen mit derzeit über 2.000 Ladepunkten.

Die Zusammenarbeit mit der europäischen Engagement- und Serviceplattform für Elektromobilität &Charge zielt darauf ab, eine gut funktionierende und zuverlässige öffentliche Ladeinfrastruktur zu gewährleisten, indem die Qualität der Ladestationen in elf europäischen Märkten mithilfe einer Feedback-App verbessert werden soll.



Hyundai hat sich auch zum Ziel gesetzt, seine Aktivitäten in Europa bis 2035 CO 2 -neutral zu gestalten. Dank des E-Mobilitätsdienstleisters Digital Charging Solutions GmbH hat Hyundai grüne Energie in seine 'Charge myHyundai App' integriert. Dieser Partner stellt sicher, dass bei jedem Ladevorgang über seinen Ladedienst die entsprechende Energiemenge als Ökostrom in das Stromnetz zurückgespeist wird.