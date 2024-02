Klarerweise bietet SMATRICS eigene Ladekarten sowie -Apps an – in Kooperation mit zahlreichen Roamingpartnern in Österreich und den angrenzenden Ländern kommt man so auf eine hohe Netzabdeckung, rund 90 Prozent in Österreich. International können aktuell mehr als 150.000 Ladepunkte genutzt werden, wobei der Fokus bei den an Österreich angrenzenden Ländern liegt, vor allem in den Ländern Deutschland, Italien und Tschechien. Und wie wird abgerechnet? Mag. Ronald Lausch: „Wir bieten bereits seit Februar vergangenen Jahres sogenannte Kilowatt-Stundentarife im eigenen Netz an. Auf Wunsch von Kundinnen und Kunden kann aber nach wie vor auch nach Minuten abgerechnet werden.“ Kurz zu den Apps: diese helfen – abgesehen von der Bezahlfunktion - beispielsweise dabei, geeignete Ladestationen zu finden und zeigen auch an, ob diese gerade frei bzw. verfügbar sind. Übrigens: ist man kein SMATRICS Kunde oder Kunde eines Roamingpartners, kann per sogenanntem Ad hoc Laden die Ladestation ebenso genutzt werden. Aktuell noch per QR-Code, den man an der Station findet und man die Kreditkartendaten angibt. Künftig wird dieser Vorgang durch einen Terminal vereinfacht, wo per Kredit- oder Debitkarte direkt bezahlt werden kann. Weiters bietet SMATRICS auch Plug & Charge, sowie AutoCharge an, damit erspart sich der Kunde die Authentifikation am Charger und die Verbindung wird direkt zwischen Ladestation und Fahrzeug hergestellt und gemäß dem hinterlegten Vertrag abgerechnet. Und sollten beim Laden Probleme auftauchen, sorgt eine 24/7 Kundenhotline für rasche Abhilfe.