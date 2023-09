Derzeit gibt es in der Donaumetropole zwei unterschiedliche Systeme: Das Free-Floating-Modell und das Carsharing mit festen Standorten. Auf Ersteres setzt Share Now, das aus der Fusion von Car2Go und Drive Now hervorgegangen ist. Anfangs war mit dem BMW i3 auch ein Elektroauto im Portfolio. Mittlerweile sind keine Elektroautos mehr im Angebot.

"Dies liegt vor allem daran, dass die Gesamtkosten zur Erhaltung einer teilelektrischen Flotte wie in Wien ungleich höher sind. Wir analysieren unsere Standorte kontinuierlich neu und beziehen dabei Flottengröße, Parkkosten, Ladeinfrastruktur und weitere Rahmenbedingungen mit ein, um generelle Anpassungen vorzunehmen", teilte Share Now mit. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass an drei Standorten - und zwar in Amsterdam, Paris und Madrid - rein elektrisch betriebene Flotten im Einsatz sind.

Ausschließlich mit Strom fahren die Autos der Porsche-Bank-Tochter Sharetoo. In Kooperation mit den Wiener Linien betreut das Unternehmen seit kurzem auch die E-Flotte von Wien Mobil. Steffen Gersch, Geschäftsführer des Sharetoo-Betreibers Porsche Mobility GmbH, erläutert das Konzept: In Wien ist man mit 15 eigenen Standorten präsent, an denen bis zu fünf Autos stehen. Angeboten werden nur batterieelektrische Fahrzeuge.

An insgesamt 100 Standorten soll künftig jeweils ein Auto bereitstehen. Der Ausbau ist in vollem Gange, Zapfsäulen gibt es allerdings noch nicht - "leider", wie Gersch ergänzt. Die Fahrzeuge können bis zu drei Tage gemietet werden. Eine App zeigt mögliche Ladepunkte an. Die Batterie muss bei Mietbeginn zu mindestens 30 Prozent voll sein - damit diejenigen, die das Auto gleich gebucht haben, nicht durch die Finger schauen.