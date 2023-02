Die Porsche Bank ist ein Tochterunternehmen der Porsche Holding mit Sitz in Salzburg. Mit mehr als 55 Jahren Erfahrung im Bereich Finanzierung, Versicherung und Wartung ist die Porsche Bank erster Ansprechpartner im Kfz-Finanzierungsbereich und erfolgreichster Fuhrparkhalter in Österreich sowie den angrenzenden Nachbarstaaten Südosteuropas. Seit 2012 ist die Porsche Bank nicht nur im europäischen Raum, sondern auch in Südamerika aktiv. Im Mai 2009 wurde zudem mit dem Einlagengeschäft / Direktsparen ein neues Geschäftsfeld geschaffen. Durch die Übernahme der Mehrheitsanteile von 85 % der Volkswagen Versicherungsdienst GmbH Österreich (VVD) 2018 konnte mit der Möglichkeit des Verkaufs von Barkaufversicherungen eine weitere Möglichkeit der Kundenbindung geschaffen werden. Mit der Erweiterung des Angebots um E-Carsharing und AutoAbo stärkt die Porsche Bank nachhaltig ihre Position als Mobilitätsanbieter am Puls der Zeit.