In einer Zeit, in der Konflikte und Spannungen in vielen Teilen der Welt herrschen, wollten Wilhelm und Werner Weintritt mit dieser Veranstaltung ein Zeichen für Frieden und Verständigung setzen.

Den festlichen Rahmen am 18. Oktober bildete der Haydn-Saal in Schloss Esterhazy, wo die zahlreich erschienenen Gäste das ukrainische Symphonieorchester NADIIA unter der Leitung von Jurek Dybal, den russischen Pianisten Dmitry Smirnow sowie das jiddische Ensemble Roman Grinberg and friends genießen konnten.