Die Fuhrparkmanager setzen derzeit am ehesten auf Kraftstoffeinsparungen, um nachhaltiger zu werden. Allerdings gaben fast ebenso viele Befragte an, dass diese Maßnahme für sie nicht in Frage kommt. Darüber hinaus stellen 39 Prozent der befragten Fuhrparkmanager ihre Flotte derzeit auf alternative Antriebe um.

Auch hier sind die Befragten gespalten, denn für 36 Prozent kommen alternative Antriebe nicht in Frage. Fast jeder Vierte will die Antriebswende aber in Zukunft angehen. Auch die Sensibilisierung der Fahrer ist für ein Drittel der Befragten derzeit ein bewährtes Mittel, um nachhaltiger zu werden. Während nur knapp jeder Fünfte seine Fahrer in Zukunft schulen will, schließt fast jeder Zweite eine Schulung der Fahrer in Zukunft grundsätzlich aus.