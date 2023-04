Der Ford Mustang Mach-E ist das erste Fahrzeug, das in Großbritannien die Zulassung für teilautomatisiertes Fahren auf bestimmten Autobahnabschnitten ohne Lenkeingriff des Fahrers erhalten hat. Dies wird mit dem Ford BlueCruise Assistenzsystem ermöglicht. In den USA und Kanada haben bereits mehr als 193.000 Fahrzeuge über 102 Millionen Kilometer im BlueCruise-Modus teilautomatisiert zurückgelegt.

Nun hat auch das britische Verkehrsministerium den Einsatz des Systems für entsprechend ausgestattete Autobahnpassagen in England, Schottland und Wales freigegeben. Diese sogenannten "Blue Zones" sind klar definiert. Wer BlueCruise in seinem Mustang Mach-E freischalten lässt, kann in den "Blue Zones" jetzt 3.700 Autobahnkilometer teilautomatisiert nutzen, also ohne die Hände am Lenkrad haben zu müssen. Der Fahrer muss sich aber weiterhin voll auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren und trägt unverändert die Verantwortung für das Fahrzeug.

"Es kommt nicht alle Tage vor, dass wir behaupten dürfen: Die Zukunft ist angebrochen. Doch jetzt hat Ford BlueCruise als erstes teilautomatisiertes System seiner Art die Zulassung für den Betrieb in einem europäischen Land erhalten. Das stellt einen wahrhaft bedeutenden Schritt für unsere Branche dar", erklärt Martin Sander, Geschäftsführer von Ford Model e Europa.

Das Assistenzsystem erfasst Fahrbahnmarkierungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsbedingungen. Auf dieser Basis steuert es Lenkung, Beschleunigung, Bremsen und die Spurhaltung. Zudem hält es je nach Geschwindigkeit den angemessenen Abstand zu vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern konstant ein - bis hin zum Anhalten und Anfahren im Stau. Dabei überwacht BlueCruise per Infrarotkamera durchgängig, ob der Fahrer das Verkehrsgeschehen weiterhin verfolgt.

Wirkt der Fahrer unaufmerksam, erhält er zunächst eine optische Warnung im Kombiinstrument. Bleibt eine angemessene Reaktion aus, folgt ein akustisches Signal, bevor das System das Fahrzeug abbremst.



Ford will BlueCruise künftig in weiteren europäischen Ländern anbieten, sobald die Zulassungsbestimmungen dies erlauben. Das System soll in den kommenden Jahren in mehreren Modellen der Marke zum Einsatz kommen.