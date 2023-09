Die traditionellen Autohersteller können dem Marktführer Tesla mit ihren Elektroautos in den USA bislang nur geringe Marktanteile abjagen. Nach einer Reuters-Auswertung der Verkaufsdaten der ersten sechs Monate verkaufte Tesla mit gut 325.000 Fahrzeugen mehr als zehn Mal so viele E-Autos wie fast alle Konkurrenten.

Auf Platz zwei folgt mit deutlichem Abstand die General-Motors-Marke Chevrolet mit dem in die Jahre gekommenen Modell Bolt mit knapp 35.000 Einheiten. An dritter Stelle liegt Ford mit knapp 27.000 verkauften Autos - auch diese Stückzahl liegt weit unter der 100.000er-Marke, die für eine profitable Autofabrik notwendig ist. Ford bremst zudem seine Pläne für eine 3,5 Milliarden Dollar (3,3 Milliarden Euro) teure Batteriefabrik in den USA.

Auf den Plätzen sechs bis acht folgen die deutschen Hersteller BMW, Mercedes-Benz und die Marke Volkswagen mit 16.000 bis 17.500 Elektroautos. Audi und Porsche verkauften weniger als 10.000 E-Autos.

Nach einer Prognose des Automotive-Dienstleisters Cox Automotive wird Tesla von einem Marktanteil von rund 70 Prozent im Jahr 2022 in diesem Jahr acht Prozentpunkte verlieren. Die drei deutschen Hersteller gewinnen jeweils zwei bis drei Prozentpunkte hinzu. Kein Tesla-Rivale kommt auf zehn Prozent Marktanteil bei E-Autos. Derweil verteidigt der Marktführer seine Vormachtstellung mit Preissenkungen, denen die anderen Hersteller offenbar folgen. Der durchschnittliche Verkaufspreis eines E-Autos sank nach Angaben von Cox im Juli auf 53.376 Dollar, ein Jahr zuvor waren es noch knapp 70.000 Dollar.

(APA/red.)