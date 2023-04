Das heimische Gesamtvolumen aller 821.000 laufenden Leasingverträge erreichte im abgelaufenen Jahr 26,8 Milliarden Euro. Das Neugeschäftsvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 6,1 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro, teilt der Verband Österreichischer Leasing-Gesellschaften mit.

Unter der Inflationsrate stieg 2022 das Neugeschäftsvolumen im größten Segment Kfz-Leasing mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 6,4 Mrd. Euro - in absoluten Zahlen ist das den Angaben zufolge das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Verbandes.