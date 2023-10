Bei der Entwicklung des R/T01 dachten die Ingenieure an härteste Einsätze und gaben ihm daher eine entsprechende Profilgestaltung und Struktur – für höchste Leistungsfähigkeit auf schwierigstem Terrain. Zunächst sind neun Dimensionen mit 16 bis 20 Zoll Durchmesser der Serien 75, 70, 65, 60 und 55 für bis zu 160 km/h, Speed-Symbol Q, vorgesehen. Als "Professional Off-Road Reifen" (POR) verfügt der Wildpeak R/T01 über keine weitere EU-Reifenlabel-Kennzeichnung.



Der neue Reifen wird ab dem ersten Quartal 2024 verfügbar sein. Er vereint Eigenschaften entsprechender A/T- (All Terrain) und M/T- (Mud Terrain) Versionen, indem seine Fähigkeiten hinsichtlich Traktion, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für allradgetriebene Fahrzeuge in extremen Einsätzen optimiert wurden. Davon profitieren sollen etwa die Bau- und Forstwirtschaft, landwirtschaftliche Betriebe oder Expeditionen, aber auch Off-Road Enthusiasten und all jene, die auf Reisen gerne abseits der Straße unterwegs sind.

Das neue Profil steckt voller Details, die nicht nur für die Bewältigung schwierigster Fahrstrecken sprechen, sondern auch für einen niedrigen Verschleiß und große Haltbarkeit. Das hybride Geländeprofil weist Ähnlichkeiten mit dem des Wildpeak A/T auf und sorgt mit einer großen Kontaktfläche sowie steifen Profilblöcken für Zuverlässigkeit in der Laufleistung, Straßenperformance und Robustheit im Gelände.