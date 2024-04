Dieser Erfolg wird sich fortsetzen, unter anderem mit dem ersten E-Nutzfahrzeug der Marke. Dazu gleich. „Im ersten Quartal haben wir mit 682 Zulassungen und einem Marktanteil von 1,1 % am Gesamtmarkt und 6,3 % im batterieelektrischen Bereich getreu unserem Markennamen einen Traumstart hingelegt“, so Danijel Dzihic, Managing Director von BYD Österreich. „Seit November erreichen wir jeden Monat über 1 % Marktanteil – was angesichts des Starts vor knapp einem Jahr eine Sensation darstellt. Und wenn der April ähnlich gut läuft, wie die vorigen Monate, dann stellen wir unser Vorjahresergebnis bereits im 2. Quartal ein.“

Der Erfolgslauf fußt aktuell im breiten Portfolio und dem hervorragenden Preisleistungsverhältnis, so Dzihic: „DOLPHIN, ATTO 3, SEAL U und SEAL sind die Bestseller und werden sehr gut angenommen. Nicht nur, weil die Qualität der Fahrzeuge bei der Probefahrt positiv überrascht, sondern auch weil wir bereits heute in jedem Segment ein Hightech-E-Auto zum Preis eines Verbrenners anbieten können. Diese Kombination macht uns so einzigartig, wie auch das fixierte Pkw-Werk in Ungarn, das die erste Produktionsstätte eines chinesischen Herstellers in Europa sein wird und BYD wiederum zu einem Pionier adelt.“